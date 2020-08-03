2020/08/03 | 10:11 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدف كاتانيتش في شباك ايسي ميلان عندما كان لاعب قبل الاعتزال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/03 | 10:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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