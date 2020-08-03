مقتل دكتورة جامعية بصعيد مصر

2020/08/03 | 10:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، جنوب القاهرة، إخطارا يفيد بمقتل دكتورة جامعية بكلية دار العلوم بالمنيا، إثر إطلاق أعيرة نارية عليها وعلي زوجها.وأفادت “بوابة الأهرام”، الأحد، بأن التحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية لمباحث المنيا كشفت أن المجني عليها، وتدعى أمل عبد الحميد، المدرس المساعد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، قد لقيت مصرعها برصاصات الثأر […]

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