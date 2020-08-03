إضراب عمال مصفاة لتكرير النفط في إيران بسبب الأجور

2020/08/03 | 10:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مقاولون يعملون في مصفاة قشم الإيرانية لتكرير النفط الثقيل احتجاجاً خارج مبنى الشركة بعدما أعلنوا إضراباً عن العمل بسبب الأجور، حسب ما أفادت به وكالة أنباء “العمال” الإيرانية شبه الرسمية.وذكرت الوكالة الإيرانية أن العمال أضربوا عن العمل الأحد.ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن العمال الذين يشغلهم مقاولون متعاقدون أنهم “لم يتلقوا الأجور بشكل …

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