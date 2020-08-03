إسرائيل تشن غارات على غزة

2020/08/03 | 10:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الطيران الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الأحد أنه تم “إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل اعترضتها منظومة القبة الحديدية”.وتعود آخر عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة […]

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