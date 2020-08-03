بيانات: الخام العماني يرتفع إلى 43.62 دولار للبرميل في ايلول

2020/08/03 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تفيد حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة يوم الاثنين أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في سبتمبر أيلول سيزيد 2.04 دولار إلى 43.62 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمي للخام العماني في سبتمبر أيلول هو متوسط التسويات اليومية في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش على مدى يوليو تموز لعقد أقرب استحقاق.

وحُسب سعر البيع الرسمي لخام دبي، المحدد بخصم 80 سنتا عن الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 42.82 دولار للبرميل.

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