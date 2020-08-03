الذهب فوق 2000 دولار للمرة الأولى

2020/08/03 | 10:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر كانون أول في الساعة الأولى لأول جلسة تداول في شهر أب بنحو 1٪ متجاوزة مستويات 2009$ للأونصة للمرة الأولى في تاريخ التداولات.كما ارتفعت العقود الفورية للذهب أيضا بنحو 0.5٪ في بداية التداول مسجلة مستوى قياسي جديد عند 1984 دولار للأونصة.وتأتي تلك الارتفاعات مع إقبال المستثمرين على الملاذات […]

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