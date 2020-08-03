الكشف عن جمع 100 توقيع نيابي لعقد جلسة طارئة لمناقشة الانتخابات المبكرة

2020/08/03 | 10:15 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف رئيس الجبة التركمانية ارشد الصالحي، الاثنين، عن استمرار الخلافات حول قانون الانتخابات لاتزال قائمة ...

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