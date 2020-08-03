رئيس لجنة نيابية يتهم وزير التعليم العالي بمخالفة القانون عبر إحالة 5 رؤساء جامعات الى التقاعد

2020/08/03 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اتهم رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، قتيبة إبراهيم الجبوري، الاثنين (03 آب 2020)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب بمخالفة القانون، عبر إحالة 5 رؤساء جامعات إلى التقاعد.

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم): "في الوقت الذي يواجه فيه العراق جملة من التحديات التي ألقت بظلالها على المسيرة التعليمية، نتفاجأ بين فترة واخرى بقرارات عشوائية متخبطة وغير مدروسة تصدر عن وزير التعليم العالي بشكل استفزازي، وكأنه يروق له تدمير المؤسسة التعليمية، إلى درجة أن الأوساط العلمية والأكاديمية بدأت تتساءل: ما الهدف من قراراته وما الذي يريده بالضبط؟"، بحسب البيان.وأضاف، أن "الوزير ارتكب مخالفة تعد سابقة خطيرة، خالف فيها تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن بينها الكتاب المرقم (ق/2/5/12604) الصادر من الأمانة العامة بتاريخ 26 تموز 2020، وأحال خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد، وهم كل من مزاحم قاسم حمو (جامعة نينوى)، وموفق يحيى حمدون (الجامعة التقنية الشمالية)، وجهاد ذياب محل (جامعة تكريت)، وعادل عباس علوان (جامعة بابل)، وعماد حسين مرزة (جامعة بغداد)، علماً بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي المرجع الإداري لكل الوزارات ولها القول الفصل في مثل هكذا قضايا مهمة ".وأشار إلى أن "هذا التصرف الفردي يعد تحدياً للقانون وللتعليمات النافذة، بالإضافة إلى ما ينطوي عليه من ضرر معنوي تعرض له هؤلاء الأساتذة الكبار الذين قضوا أعمارهم في خدمة المسيرة العلمية في العراق، في حين كان بإمكانهم الهجرة والتدريس في جامعات عالمية".ولفت إلى أن "سلسلة الإصلاحات التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يجب أن تمتد لتشمل أيضاً المؤسسة التعليمية، وذلك من خلال سحب يد وزير التعليم العالي"، داعياً "رؤساء الجامعات الخمسة إلى العمل بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي أعطاهم الحق الكامل بالاستمرار في مزاولة مهامهم، وعدم الاكتراث للكتب الصادرة من الوزير والتي تدل على تخبط إداري واضح وعدم مبالاة بمستقبل المسيرة التعليمية في البلد".

وشدد الجبوري على "ضرورة تدخل الادعاء العام وهيأة النزاهة، وفتح تحقيق في هذه القضية، واعتبار هذا البيان شكوى رسمية، علما بأن المؤسسة التعليمية في العراق مهددة بالانهيار في حال بقاء هذا الوزير في منصبه".

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بغداد اليوم-متابعة

كشف حسين الهنداوي، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الانتخابية، الاثنين (03 آب 2020)، عن تعهد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإكمال قانون الانتخابات بعد عطلة العيد مباشرةً.





وقال الهنداوي في تصريح

بغداد اليوم- بغداد

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم الاثنين، حكومتي بغداد وأربيل إلى حل مشاكل الايزديين واعادة توطينهم في مناطقهم.

وبذكرى الفظائع التي ارتكبتها داعش الارهابي ضد الأيزيديين

بغداد اليوم _ بغداد

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الاحد، أن قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن الانتخابات المبكرة لم يكن رد فعل لأي تدافع سياسي.

وقال ملا طلال في مقابلة تابتعها (بغداد اليوم)، أنه "لا نريد تكرار

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