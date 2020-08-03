مستشار الكاظمي: الحلبوسي تعهد لرئيس الوزراء بإكمال قانون الانتخابات في هذا الموعد

2020/08/03 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

كشف حسين الهنداوي، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الانتخابية، الاثنين (03 آب 2020)، عن تعهد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإكمال قانون الانتخابات بعد عطلة العيد مباشرةً.





وقال الهنداوي في تصريح صحفي، إن "مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة جاءت لثلاثة عناصر أساسية، أولها أنها مثبتة في البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء".وأضاف، أن "العنصر الثاني، هو مطالب شعبية واسعة بإجراء الانتخابات البرلمانية بشرط أن تكون عادلة ونزيهة وحرة، وبالتالي هي استجابة لمطالب المتظاهرين ولحماية التوجه الديمقراطي الانتخابي المنصوص عليه في الدستور".

وأشار إلى أن "العنصر الثالث، هو ما يتعلق بالظروف والمتمثلة بوجود مفوضية انتخابات، والتي عقدت اجتماعا موسعا قبل فترة مع رئيس الحكومة وانتهت في هذا الاجتماع لحل كل المشاكل والتحديات والمتطلبات والمستلزمات لإجراء الانتخابات في موعد مماثل ومقارب".

وأوضح الهنداوي، أن "المفوضية أعربت عن استعدادها في هذا اللقاء لإجراء الانتخابات خلال فترة زمنية تقارب التسعة أشهر"، مشيراً إلى أن "إجراء الانتخابات المبكرة سيكون بعد (11) شهرا تقريبا، وبالتالي الفترة الزمنية المتبقية جيدة معتدلة ومقبولة، وتلبي الشروط والمتطلبات كافة".ونبه إلى أن "قانون الانتخابات يفترض إكماله من قبل مجلس النواب في الفترة المقبلة"، مؤكداً أن "رئيس مجلس النواب وعد وتعهد لرئيس مجلس الوزراء، بإكمال قانون الانتخابات البرلمانية بعد عطلة العيد مباشرة".

ولفت مستشار رئيس الوزراء إلى أن "الاتصالات ما زالت مستمرة مع جميع الجهات على اتمام قانون الانتخابات في الفترة المقبلة".

ويوم الجمعة (31 تموز 2020)، خرج رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، محدداً موعد الانتخابات المبكرة القادمة في العراق، مبينا أن 6 حزيران من العام القادم سيكون موعداً لإجرائها.

وذكر الكاظمي في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي، قائلا :"نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته، ولذا حددنا السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة".

واضاف :"نتعهد بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات"، لافتا إلى أن "ارادة الشعب العراقي ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات".

وبعد ذلك، دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت، 01 آب، 2020، إلى جلسة طارئة ومفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية من اجل حل البرلمان والمضي بإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، لم يتعد السطور التي كتبت به مما ادى الى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة".

واضاف: "ندعو لانتخابات مبكرة وعقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالإجراءات الدستورية وفقا للمادة 64 من الدستور، فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أني يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته امام الشعب العراقي".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

اتهم رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، قتيبة إبراهيم الجبوري، الاثنين (03 آب 2020)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب بمخالفة القانون، عبر إحالة 5 رؤساء جامعات إلى التقاعد.

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغ

بغداد اليوم- بغداد

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم الاثنين، حكومتي بغداد وأربيل إلى حل مشاكل الايزديين واعادة توطينهم في مناطقهم.

وبذكرى الفظائع التي ارتكبتها داعش الارهابي ضد الأيزيديين

بغداد اليوم _ بغداد

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الاحد، أن قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن الانتخابات المبكرة لم يكن رد فعل لأي تدافع سياسي.

وقال ملا طلال في مقابلة تابتعها (بغداد اليوم)، أنه "لا نريد تكرار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مستشار الكاظمي: الحلبوسي تعهد لرئيس الوزراء بإكمال قانون الانتخابات في هذا الموعد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مستشار الكاظمي: الحلبوسي تعهد لرئيس الوزراء بإكمال قانون الانتخابات في هذا الموعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).