نائب: دعوة الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة تهرب من المسؤولية ومحاولة لخلط الأوراق

2020/08/03 | 10:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..وصف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الاثنين ، حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة بــ”الحديث الإعلامي” مالم تتوفر الظروف المناسبة، معتبرا أن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة تهرب من المسؤولية ومحاولة لخلط الأوراق.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان يُنظر لها بنظرة مختلفة أكثر تفاؤلية بمختلف […]

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