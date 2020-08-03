انتهاء حج 2020 رسميا.. والسعودية تصدر بياناً

2020/08/03 | 10:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الحجاج طواف الوداع في مكة المكرمة، الأحد، متبّعين مسارات تراعي التباعد الاجتماعي، في ختام موسم حج كان الأصغر في التاريخ الحديث في إطار مساعي السلطات السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وأكدت السلطات الصحية السعودية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بكورونا المستجد في المشاعر المقدسة خلال أيام الحج.لكن السلطات ذكرت أنه […]

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