تحذيرات من اتساع رقعة الاحتجاجات في واسط بعد العيد

2020/08/03 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر النائب السابق عن محافظة واسط أحمد صلال البدري، الاثنين، من اتساع رقعة الاحتجاج الشعبي في المحافظة، لافتا الى أن شيوخ العشائر في المحافظة سيكون لها موقف بعد عطلة العيد إزاء عدم تنحي المحافظ ونائبيه.وقال البدري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الوضع في محافظة واسط باق كما هو عليه على الرغم من اتساع رقعة […]

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