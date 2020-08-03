2020/08/03 | 10:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين انخفاضاً في ظل مخاوف من زيادة في العرض مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.وانخفضت صباح اليوم العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس بنسبة 0.82% إلى 38.94 دولار للبرميل.وبحسب بلومبرغ، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.64% إلى 43.24 دولار للبرميل.ومن المفترض أن تشرع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض في أسعار النفط) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض في أسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).