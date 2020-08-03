2020/08/03 | 10:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت النائبة عالية نصيف، الاثنين، من محاولات حيتان الفساد في وزارة الكهرباء لتمرير عقد محطتي بيجي الأولى والثانية من خلال خدعة جديدة تتضمن ابعاد شركة أوراسكوم ظاهرياً وإدخال شركة بغداد التي يمتلك (ر.ح) حصة فيها لتكون في الواجهة مع عدم تغيير أي شيء في العقد، مطالبة رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وهيئة النزاهة والادعاء العام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف: حيتان الفساد ابتكروا خدعة جديدة لتمرير عقد محطتي بيجي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف: حيتان الفساد ابتكروا خدعة جديدة لتمرير عقد محطتي بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).