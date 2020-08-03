الطقس اليوم: محافظة عراقية واحدة تصل الخمسين

2020/08/03 | 10:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الحالة الجوية في عموم المحافظات العراقية لليوم الإثنين 3 آب 2020.

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