الحكيم للايزيديين: افضل رد على الارهاب الداعشي تمسككم بوطنكم

2020/08/03 | 10:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، الاحد، أن فضل رد يوجهه الايزيديون في الذكرى السادسة لابادتهم هو تمسكهم بوطنهم وارضهم، داعيا إلى تذليل العقبات امام عودة الايزيديين وجميع المهجرين الى مناطقهم وتعويضهم ماديا ومعنويا.وقال الحكيم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “في الذكرى السنوية السادسة والاليمة للابادة الايزيدية نستذكر الظلامة الكبرى التي […]

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