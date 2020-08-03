المفوضية تعلن عن خطواتها التحضيرية للانتخابات المبكرة

2020/08/03 | 10:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، عن خطة لتحديث سجلات الناخبين وفتح المراكز للشروع في الانتخابات المبكرة ، بينة ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد بدعم المفوضية ماليا لتثبيت موعد الانتخابات المبكرة.وقالت المفوضية في بيان تلقت/المعلومة/ نسخة منه انه ” بعد أن استكمل مجلس المفوضين الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على رغم من أن […]

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