الحشد الشعبي ينجز بناء عدد من المنازل لعوائل الشهداء والجرحى في ميسان

2020/08/03 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انجزت معاونية شؤون الشهداء والجرحى في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، بناء عدد من منازل عوائل الشهداء والجرحى في محافظة ميسان.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “كوادر المعاونية اكملت بناء منازل لعوائل الشهداء علاوي عبد الحسين وعلي رحيمة بديوي وكريم مناتي ودار الجريح صادق حجي علي في مدينة العمارة”.وأضاف […]

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