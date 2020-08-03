2020/08/03 | 10:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية، الاثنين، أن السلطات الإيرانية فرضت على المسافرين القادمين من العراق جلب فحص معين يثبت سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.وقالت وزارة النقل العراقية في بيان “نود إعلامكم بأنه تم إبلاغنا من قبل السلطات في مطار طهران انه على جميع المسافرين القادمين إلى مطار طهران على متن جميع النواقل يجب أن يكون …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تضع شرطاً مقابل السماح للعراقيين بدخول أراضيها وكالة تقدم الاخبارية.

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