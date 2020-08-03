نائب يدعو للاسراع في تشريع تعديل شرط العمر لقانون كلية الشرطة

2020/08/03 | 10:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، الاثنين، لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ورئاسة المجلس النواب الإسراع في تشريع التعديل الخاص بقانون كلية الشرطة.وقال المحمداوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بعد أن جمعنا تواقيع برلمانية لتعديل الفقرة (٣٦) من قانون كلية الشرطة لعام ٢٠٠٠ ليكون ( ٤٥ او ٤٠) سنة بدلا من (٣٥) […]

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