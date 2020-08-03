الاتصالات: عملية الصدمة ستستمر لحين إكمال بوابات النفاذ الضوئي

2020/08/03 | 10:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الاتصالات، استمرار عملية الصدمة لحين اكمال مشروع بوابات النفاذ الضوئي، فيما اشارت الى ان ايقاف تهريب سعات الانترنت في نينوى اعاد ملياري دينار شهريا الى خزينة الدولة.

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