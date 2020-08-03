2020/08/03 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية تعلن تبني خطة استراتيجية للستة أشهر قادمة تنسجم مع الاهداف الرئيسية للخطة الخمسية التي سبق وأن اطلقتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/03 | 10:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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