النفط يهبط وسط مخاوف من زيادة في المعروض

2020/08/03 | 10:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من زيادة في معروض النفط، تزامنا مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العالم.وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.82% إلى 39.94 دولار للبرميل.كذلك تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت”، والتي نزلت بنسبة 0.64% إلى 43.24 دولار للبرميل، وفقا لموقع “بلومبرغ”.وتبدأ دول مجموعة […]

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