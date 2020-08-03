2020/08/03 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط الاثنين بفعل المخاوف من تخمة معروض إذ تتجه أوبك وحلفاؤها لتقليص تخفيضات الإنتاج في أغسطس آب بينما ينبئ تنامي إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم بتحسن أبطأ للطلب.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 27 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 43.25 دولار للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 0.8 بالمئة لتسجل 39.93 دولار.

وكان برنت ارتفع للشهر الرابع في يوليو تموز في حين زاد الخام الأمريكي للشهر الثالث مع صعود كلا الخامين من المستويات بالغة التدني لشهر ابريل نيسان، عندما كانت مناطق واسعة من العالم تحت إجراءات الإغلاق الشامل بسبب جائحة فيروس كورونا.

هذا وارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أكثر من مليون برميل يوميا في يوليو تموز مع إنهاء السعودية وأعضاء خليجيين آخرين قيودا طوعية إضافية على المعروض فوق المبرم في اتفاق بقيادة أوبك.

واستقر إنتاج النفط الروسي دون تغير في يوليو تموز مقارنة مع مستويات يونيو حزيران، حسبما ذكرته وزارة الطاقة أمس الأحد.



ومن المقرر أن تزيد مجموعة أوبك+، الذي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، الإنتاج في أغسطس آب، لتضخ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا إضافية في المعروض العالمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يتراجع بسبب المخاوف من تخمة المعروض مع زيادة إنتاج أوبك+) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يتراجع بسبب المخاوف من تخمة المعروض مع زيادة إنتاج أوبك+) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).