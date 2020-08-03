الحرس الثوري يعلن عن “إجراء عسكري مدمر” هو الأول عالميا

2020/08/03 | 10:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الحرس الثوري الإيراني، أن “الأمريكيين والصهاينة تلقوا رسالة مناورات الرسول الأعظم (ص) الـ14 التي جرت مؤخرا في مياه الخليج ومضيق هرمز، بشكل جيد”.وأشار المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، إلى نجاح هذه المناورات وتحقيق مجموعة واسعة من الأهداف المختلفة، لافتا إلى أنها جرت في الظروف الخاصة الجارية للبلاد والمنطقة والعالم وأثبتت […]

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