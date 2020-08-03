2020/08/03 | 10:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت وزارة الاتصالات اليوم الإثنين المباشرة بالإجراءات القانونية بحق شركات وأشخاص ثبت تورطهم بالتجاوز على القانون.وقالت الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية إنها “باشرت بالإجراءات القانونية بحق شركات وأشخاص ثبت تورطهم في تهريب الإنترنت”، موضحة أن “عملية الصدمة ستستمر لحين إكمال بوابات النفاذ الضوئي”.وأشارت الوزارة إلى أن “العملية تهدف إعادة هيبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تباشر بإجراءات قانونية ضد شركات وأشخاص متورطين بتهريب الإنترنت) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تباشر بإجراءات قانونية ضد شركات وأشخاص متورطين بتهريب الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).