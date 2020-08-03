نائب يدعو الرئاسات إلى اجتماع موحد لحسم أمر الانتخابات المبكرة

2020/08/03 | 10:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الاثنين، أن اجراء الانتخابات المبكرة هي خطوة بالاتجاه الصحيح وتقويم للعملية السياسية في البلد، داعيا الرئاسات الثلاث إلى اجتماع موحد لحسم أمر الانتخابات المبكرة.وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “إننا ندعم اجراء انتخابات مبكرة بعد اتمام كافة الخطوات الدستورية والقانونية وتهيئة الاجواء المناسبة […]

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