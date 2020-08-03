2020/08/03 | 11:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشرط لإجراء انتخابات مبكرة.. القانونية النيابية تسعى لتمرير قانونين هامين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/03 | 11:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشرط لإجراء انتخابات مبكرة.. القانونية النيابية تسعى لتمرير قانونين هامين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشرط لإجراء انتخابات مبكرة.. القانونية النيابية تسعى لتمرير قانونين هامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).