نائب: وزير التعليم ارتكب مخالفة قانونية بإحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد

2020/08/03 | 11:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..جدد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري مطالبته لرئيس مجلس الوزراء بسحب يد وزير التعليم العالي لاستمراره في ارتكاب مخالفات إدارية وصفها بأنها “تهدد بانهيار المؤسسة التعليمية”، مبيناً أن الوزير أحال خمسة من رؤساء الجامعات إلى التقاعد رغم صدور تعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالسماح لهم بتمديد خدمتهم .وقال الجبوري اليوم:” […]

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