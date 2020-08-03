بارزاني يدعو الحكومة العراقية الى تعويض الايزيديين

2020/08/03 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، بيانا في الذكرى السادسة للإبادة الجماعية ضد الإيزيديين، فيما دعا الحكومة الاتحادية الى تعويضهم.وقال بارزاني : “نُحيي اليوم الذكرى السنوية السادسة لإقدام إرهابيي داعش على احتلال قضاء سنجار وما حوله، وارتكابهم … Readmore

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