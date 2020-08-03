2020/08/03 | 12:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، الاثنين، ضخ كميات اضافية من الماء شرقي العاصمة.وذكرت الأمانة في بيان تلقته “تقدم” ان “امانة بغداد تعلن عن انجاز ملاكاتها في دائرة ماء بغداد ربطة لضخ كميات اضافية من الماء الصافي الى منطقة الضباط وتحديداً المحلة 765 ضمن قاطع بلدي بغداد الجديدة شرق العاصمة لتغطية الزيادة في الطلب بالاضافة الى معالجة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضخ كميات اضافية من الماء شرقي بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

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