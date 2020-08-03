هوشيار عبدالله يطالب بتطبيق التعايش السلمي في المناطق المتنازع عليها

2020/08/03 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالب النائب هوشيار عبدالله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحرك الجدي باتجاه تطبيق مبدأ التعايش السلمي في المناطق المتنازع عليها وخصوصاً محافظة كركوك، مؤكدا أن العقلية الشوفينية ليست أقل تطرفاً من العقلية الداعشية، بل هما وجهان لعملة واحدة.وقال عبد الله مخاطباً الكاظمي :”هناك تحركات مريبة على الأرض من قبل الشوفينيين الذين تعرف عنهم وعن تحركاتهم […]

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