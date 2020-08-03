مستشار الحملة الجمهورية: احتضان الجمهوريين لاحمق سفيه مثل ترامب سيشل حزبهم لسنوات

2020/08/03 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … نبه مستشار الحملة الجمهورية لفترة طويلة ستيوارت ستيفنز مشرعي الحزب الجمهوري لوقوفهم صامتين بينما يتحول دونالد ترامب اليائس الى العنصرية الصريحة لإنقاذ محاولته لإعادة انتخابه ، مبينا إن كلمات الرئيس ستطارد الحزب لسنوات.ونقلت صحيفة يو أس اي توداي الامريكية عن ستيفنز قوله في عمود كتبه للصحيفة وترجمته وكالة /المعلومة/ إنه ” […]

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