عالية نصيف: حيتان الفساد ابتكروا خدعة جديدة لتمرير عقد محطتي بيجي

2020/08/03 | 12:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذرت النائبة عالية نصيف من محاولات حيتان الفساد في وزارة الكهرباء لتمرير عقد محطتي بيجي الأولى والثانية من خلال خدعة جديدة تتضمن إبعاد شركة أوراسكوم ظاهرياً وإدخال شركة بغداد التي يمتلك (ر.ح) حصة فيها لتكون في الواجهة مع عدم تغيير أي شيء في العقد، مطالبة رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وهيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق […]

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