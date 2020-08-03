بولتون: ترامب رئيس عديم الأخلاق وجاهل بالتاريخ


بولتون: ترامب رئيس عديم الأخلاق وجاهل بالتاريخ
2020/08/03 | 12:15 - المصدر: الفرات نيوز
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