تعافي أميتاب باتشان من “كورونا”

2020/08/03 | 12:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..خرج نجم بوليوود أميتاب باتشان من مستشفى في مومباي في الهند بعد خضوعه لثلاثة أسابيع من العلاج من كوفيد-19.ونقلت وكالة أسوسيتد برس عن نجله، الممثل أبهيشيك باتشان، الذي لا يزال في المستشفى بعد إصابته أيضا بالفيروس، إن ننيجة الفحوصات لوالده جاءت سلبية وسيستريح في المنزل بعد أن نقل كلاهما إلى المستشفى في 11 تموز/يوليو.[…]

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