الداخلية: دراسة سريعة لإعادة هيكلة قوات حفظ القانون

2020/08/03 | 12:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية عن وجود دراسة بشأن إعادة هيكلة قوات حفظ القانون بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة.

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