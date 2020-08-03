مكتب الكاظمي: فسخ عقود المتجاوزين على الحدث حامد سعيد

2020/08/03 | 12:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فسخ عقود المتجاوزين من قوات حفظ القانون على الحدث حامد سعيد وإحالتهم إلى القضاء.

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