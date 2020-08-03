بالفيديو: كورونا ينتقل بواسطة خمس طرق تعرف عليها وسبل الوقاية منها

2020/08/03 | 12:19 - المصدر: سومر نيوز

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تنشر وكالة سومر نيوز، وسائل انتقال فايروس كورونا وسبل الوقاية منها.

وتضمن الفيديو اعلاه ان انتقال الفايروس ...

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