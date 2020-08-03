كوريا الجنوبية تستدعي دبلوماسيا بسبب مزاعم اعتداء جنسي

2020/08/03 | 12:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة خارجية كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنها أمرت دبلوماسيا كبيرا بالعودة من الفلبين إلى الوطن، بسبب ادعاء موظف محلي بسفارة بلاده في نيوزيلندا، باعتدائه جنسيا عليه أثناء عمله هناك.واتهم موظف نيوزلندي يعمل بالسفارة الكورية في نيوزلندا الدبلوماسي الكوري الكبير بلمس مؤخرته في ثلاث مناسبات مختلفة عام 2017.وعادت هذه القضية لصدارة الاهتمامات […]

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