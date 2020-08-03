دراسة توضح من يمكنه التعافي من كورونا دون علاج بالأوكسجين

2020/08/03 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

وجدت دراسة حديثة نشرت، اليوم الاثنين، أن أغلبية المرضى في كوريا الجنوبية تحت عمر 50 قد تعافوا من المرض دون الحاجة إلى علاج بالأكسجين

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية، أن الدراسة أجريت في المركز الطبي الوطني الكوري وشارك فيها 3060 شخصا يعاني من فيروس كورونا، وتمت معالجتهم في 55 مستشفى في جميع أنحاء البلاد منذ تسجيل كوريا الجنوبية أول حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم 20 يناير/كانون الثاني حتى 31 مايو/أيار.

وحسب البيانات احتاج 1.2% من المرضى الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما فقط إلى العلاج بالأكسجين أو التنفس الاصطناعي في اليوم الـ14 من ظهور أعراض كورونا.

بينما احتاج 17.3% من المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، إلى العلاج بالأكسجين أو التنفس الاصطناعي.

وفي اليوم الـ28 من ظهور الأعراض، احتاج 1.5 من المصابين تحت أقل من 50 عاما، و13.2% من المصابين أكثر من 50 عاما، إلى العلاج بالأكسجين أو التنفس الاصطناعي.

وبلغ معدل الوفيات من بين المصابين تحت 50 عاما صفرا في اليوم الـ28 من ظهور الأعراض، غير أن المعدل لدى المصابين في الخمسينات من العمر بلغ 0.5%، وارتفع لدى المصابين في الستينات والسبعينات والثمانينات أو أكبر إلى 0.9% و5.8% و14% على التوالي.

وحتى الآن أصيب 14400 شخص في كوريا الجنوبية بالفيروس وتوفي 301 شخصا.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، طرح انتاجها الجديد من معقم الهواء المحمول (Air Sanitizer) لأول مرة في العراق.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن مدير

بغداد اليوم-متابعة

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن 3 شركات روسية ستباشر في سبتمبر، بالإنتاج التجاري لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكر الوزير، أن اللقاح المذكور من تصميم مركز "غيمالي" الروسي للبحوث ا

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر طبي بدائرة صحة محافظة ديالى، الاثنين، بتسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ديالى، سجلت 9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دراسة توضح من يمكنه التعافي من كورونا دون علاج بالأوكسجين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دراسة توضح من يمكنه التعافي من كورونا دون علاج بالأوكسجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).