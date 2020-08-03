وزارة الصناعة تطرح نسخة من معقم الهواء للوقاية من كورونا وتحدد سعر بيعه

2020/08/03 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، طرح انتاجها الجديد من معقم الهواء المحمول (Air Sanitizer) لأول مرة في العراق.وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن مدير عام الشركة سفيان فوزي الجبوري، قال إن "الشركة واستمرارا لجهودها الكبيرة في توفير مستلزمات الوقاية من وباء كورونا لدعم الجهد الوطني للتصدي لهذا الوباء، فقد قامت بالاستفادة من فعالية غاز ثنائي اوكسيد الكلور كعامل قوي في تصنيع معقم الهواء المحمول بالإمكانيات الذاتية ومن مواد متوفرة محليا".

وأضاف الجبوري، أن "فعالية المنتج تكمن في منع الاصابة بالفيروسات من خلال تعطيل عمل الفايروس عن طريق تغيير البروتينات التي تغلف الفايروس، باستخدام تراكيز آمنة على صحة الانسان ولا تسبب اثاراً جانبية على الاطلاق".

وأكد، أن "المنتج وطني 100%، ويضاهي الاجنبي، ومدعوم بشهادات فحص مختبري، ويستخدم ضد البكتريا والفايروسات والاوبئة، حيث يبعث ثاني اوكسيد الكلور لمسافة واحد متر مربع ويستمر مفعوله لـ (30) يوماً"، مشيراً إلى أن "المنتج متوفر وبسعر (15) الف دينار للقطعة الواحدة".

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