2020/08/03 | 12:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الحمامي: مستوى أداء القطاع البحري في هذه المرحلة رديء جدا بسبب تخلف مؤسساتنا الحكومية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/03 | 12:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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