المفوضية تعلن عن خطواتها التحضيرية لانتخابات العراق المبكرة

2020/08/03 | 12:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفوضية الانتخابات فی العراق، الاثنين، عن خطة لتحديث سجلات الناخبين وفتح المراكز للشروع في الانتخابات المبكرة ، مبينة ان رئيس الوزراء مصطفى الكا...

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