تعرف على حالة الطقس في العراق اليوم ولغاية الجمعة

2020/08/03 | 12:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الانواء الجوية في العراق، الاثنين، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة لغاية الجمعة المقبلة....

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