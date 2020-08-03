سفير ايران لدى بغداد يتفقد مشروع توسعة العتبة الحسينية في كربلاء

2020/08/03 | 12:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي بزيارة تفقدية لمشروع توسعة العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة....

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