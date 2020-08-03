وفاة الفنانة المصرية سامية أمين

2020/08/03 | 12:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..غيب الموت، امس الأحد، الفنانة المصرية سامية أمين عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض.واشتهرت سامية أمين بأداء الأدوار الصعبة في المسلسلات التلفزيونية مثل أعمال حضرة المتهم أبي ولحظات حرجة الضوء الشارد.وشاركت في العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون حيث تركت وراءها رصيدا يبلغ أكثر من من 30 عمل […]

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