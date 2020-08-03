النمسا: الحظر التجاري الاميركي ضد ايران غير عادل

2020/08/03 | 12:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف السفير النمساوي لدى طهران ستيفان شولتس، الاثنين، الحظر التجاري الاميركي ضد ايران بانه غير عادل، مؤكدا ضرورة الاستفادة من فرصة التجارة مع ايران بافضل صورة ممكنة.واشار شولتس في تصريح له الى الهدف من زيارته الى محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران قائلا، ان الهدف من الزيارة هو التعرف على سبل التعاون […]

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