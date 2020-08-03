استخدام 10 الاف بطاقة انتخابية لم يتم توزيعها لاصحابها لأغراض خطيرة

2020/08/03 | 12:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكد الباحث السياسي المستقل ونائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في العراق باسل حسين ، ان هناك اعمال ممنهجة في استخدام بطاقات انتخابية لم يتم توزيعها على اصحابها وموجودة في المكاتب الانتخابية لأغراض اخرى خطيرة.وذكر باسل عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر ” قيام بعض الموظفين بعمل وصولات توزيع وهمية لغرض حماية انفسهم […]

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