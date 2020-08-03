الشرطة توقف حفل زفاف ملكة جمال لبنان

2020/08/03 | 12:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أوقفت الجهات الأمنية اللبنانية الاحتفال بزفاف ملكة جمال لبنان 2015 فاليري أبو شقرا وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا بحسب ما كشفت عنه الإعلامية اللبنانية يمنى شري.وعلقت شري عبر صفحتها على فيسبوك: “موقف كتير بشع بليلة العمر وفاليري ما بتستاهل غير كل خير بس يا ريت نطرت للتلاتاء أو للاربعاء وقت فتح البلد!”.[…]

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